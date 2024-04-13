نصائح مهمة للحماية من اكتئاب الربيع وطرق التغلب عليها .. تعرف عليها

مع دخول فصل الربيع وتغيرات الطقس يعانى بعض الأشخاص من تقلبات مزاجية شديدة ، فهناك اكتئاب الشتاء والخريف ، والصيف والربيع، فيتعرض الشخص ببعض الأعراض مثل العزلة والانطواء وأحيانا الاحساس بالحزن الشديد، وعدم الرغبة فى القيام بأى نشاط أو التحدث مع أى شخص.

وأكد الدكتور محمود جمال ابو العزائم استاذ الطب النفسى ، فى تصريح خاص ل"البوابة نيوز " أن أعراض هذا النوع من الاكتئاب، هى الشعور بفقدان القدرة علي التركيز والشعور بالتعب والارهاق وبالحزن والبكاء بسهولة، وفقدان الاهتمام بالأنشطة، وعدم القدرة علي الرغبة الملحة بالنوم، والامتناع عن تناول الطعام، والقلق والتوتر.

وقدم استشارى الطب النفسى بعض النصائح للحماية من اكتئاب الربيع، ومنها..

- التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر من الأساليب النفسية المفيدة التي تزيد من إفراز هرمون الميلاتونين، كما أن في الهواء والشمس يقلل من الإكتئاب.

- تناول الاطعمة الصحية الغنية بالكثير من العناصر الغذائية التي تزيد من شعورك بالسعادة، وتحسن صحتك النفسية، ومنها الفواكه والخضروات، والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون.

- ممارسة الرياضة مهمه جدا في تحسين الحالة النفسية ، وتخفض التوتر والقلق، وتعمل على زيادة إفراز هرمونات السعادة، ويجب المشي في الهواء يوميا 15 دقيقة.

- الحصول على قدر كافي من النوم يحسن حالتك النفسية، ويحد من تعرضك لتقلبات المزاج، ويجب أن تكون ساعات النوم من 6 إلي 8 ساعات في اليوم.

- قلل من تناول الكافيين لتجنب الشعور بالقلق والأرق، خاصة قبل النوم .