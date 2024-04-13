فايزة هنداوي: «جودر» عمل متقن ومتكامل العناصر

أشادت الناقدة الفنية فايزة هنداوي، بأداء أبطال وصناع مسلسل «جودر.. ألف ليلة وليلة» الذي عُرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، ضمن الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني 2024، قائلة: إن العمل الجيد يفرض نفسه على الساحة الفنية.

وتابعت: "رغم الكلام عن حالة التشبع من مسلسلات النصف الأول من رمضان، فإن مسلسل «جودر» استطاع أن ينال إعجاب الجمهور والنقاد، لأنه عمل متقن ومتكامل العناصر، ونجح في خلق أجواء أسطورية خيالية جذبت المشاهدين من أول حلقة، بداية من كتابة أنور عبد المغيث الذي استند على «ألف ليلة وليلة» وهي المادة الخام للخيال في الشرق، وصولا لإخراج إسلام خيري وهو مخرج حساس للنوع الذي يقدمه، واستطاع توظيف كل العناصر المتميزة التي توفرت في المسلسل من تصوير، وديكور، وملابس، وموسيقي تصويرية متميزة، وجرافيكس، ومؤثرات، واختيار موفق للممثلين وقدرة على إدارتهم".

يشار إلى أن "جودر" تدور أحداثه في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، حيث يتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد وهم: "سالم" و"سليم" و"جودر"، حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر"، ويصبح في صراع مع العدو "شمعون" للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.

يذكر أن العمل من حكايات ألف ليلة وليلة، ومن بطولة كل من الفنانين: ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، محمد التاجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، رشوان توفيق، أحمد ماهر، أحمد فتحي، وليد فواز، عايدة رياض، سامي مغاوري، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنا، سماح أنور، سامية طرابلسي، ياسر الطوبجي، عابد عنابي، أحمد خالد صالح، أحمد كشك، ناردين عبدالسلام، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.