القبض على بائعة خضار قتلت عاملا طعنا بالسكين في الطالبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على بائعة خضار المتهم بقتل عامل طعنا في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة الطالبية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة قسم شرطة الطالبية وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد فاروق رئيس وحدة مباحث الطالبية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين بائعة خضار وعامل بسبب أولوية ركوب توك توك قامت خلالها المتهمة بطعن المجني عليه بسلاح أبيض سكين أردته قتيلا جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكنت القوات من ضبط المتهمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.