جلال الهجرسى: «جودر» نظرة جديدة لعوالم الإدهاش فى ألف ليلة وليلة

أشاد الفنان جلال الهجرسي، بأداء أبطال وصناع مسلسل «جودر» الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني 2024.

وقال جلال، إن المسلسل يعد علامة الجودة الإبداعية المصرية، ونظرة جديدة لعوالم الإدهاش في «ألف ليلة وليلة» لرؤية المؤلف أنور عبدالمغيث.

وأضاف الهجرسي، أن المختلف عند الكاتب أنور عبدالمغيث هو فتح ملفات المعارف الإيمانية التحقيقية في عوالم ألف ليلة وليلة وليس مجرد ترجمة لمحاور الأفعال الدرامية المبهرة في شكل سينمائي أو تليفزيوني، هذه هي الإضافة الحقيقية في فتح أبواب المعارف الإلهية المطلقة، وقيم الولاية الإنسانية والإلهية من خلال معالجات قصص ألف ليلة وليلة، ولهذا أرى حتمية استمرار تغطية ألف ليلة وفق هذا النحو والرؤية.

وفي إطار الدراما الممزوجة بالخيال، يتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد وهم: "سالم" و"سليم" و"جودر"، حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر"، ويصبح في صراع مع العدو "شمعون" للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.

والعمل من حكايات ألف ليلة وليلة، ومن بطولة الفنانين: ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، تارا عماد، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، محمد التاجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، رشوان توفيق، أحمد ماهر، أحمد فتحي، وليد فواز، عايدة رياض، سامي مغاوري، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنا، سماح أنور، سامية طرابلسي، ياسر الطوبجي، عابد عنابي، أحمد خالد صالح، أحمد كشك، ناردين عبدالسلام، والمسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.

