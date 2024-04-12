ارتفاع عدد المصابين بحادث انفجار أسطوانة بوتاجاز في حفل خطوبة بالمنيا إلى 25

اكدت مصادر بمديرية الصحة بالمنيا ارتفاع عدد المصابين بحروق متنوعة إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، إلى 25 مصابًا.

وتنوعت الإصابات مابين الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وجرى نقلهم لأقسام الحروق بمستشفيات أبو قرقاص والمنيا الجامعي، بعد الدفع بأكثر من 12 سيارة إسعاف.

هذا وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ من أهالي قرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص، بانفجار أسطوانة بوتاجاز، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الأجهزة الأمنية والاسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 16 شخصًا بحروق متنوعة، وجرى نقلهم للمستشفيات العامة.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء عقد خطوبة ابنة "ج س" حدث تسرب غاز بأسطوانة البوتاجاز في وجود عدد من المعازيم، وانفجرت الأسطوانة وتسببت في الإصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.