"أخلاقيات الطب في الحياة" محاضرة بمطرانية أسيوط

نظمت اسرة يسوع الشافي اليوم بمطرانية أسيوط محاضرة بعنوان “أخلاقيات الطب في الحياة” للأطباء والمسعفين برعاية الأنبا دانيال لطفي مطران اسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك ، حيث كان الاب د. اندراوس فهمي مدير كلية العلوم الدينية بالسكاكيني وابرز الاباء المتخصصين في علم اللاهوت الأدبي ضيف شرف اللقاء، وذلك صباح اليوم الجمعة 12 ابريل 2024 بقاعة السمائيين بمطرانية بأسيوط .

بدأ اليوم بالقداس الالهي ،وفي مستهل اللقاء رحب القمص متاوس اديب مدير مكتب التنمية الإيبارشي ومسئول اسرة يسوع الشافي بأسيوط بالأب المحاضر ، وبالأطباء الحضور مؤكداً أهمية دراسة الاطباء والعاملين في الحقل الطب لتعليم الكنيسة في قضايا الحياة واخلاقيات الطب داعياً إلى مزيد من التعاون بهدف الوصول إلى ارض الوقع لخدمة المرضى وتأصيل تعليم الكنيسة ومبادئها في الضمير المهني للطبيب .

في بداية المحاضرة قدم الاب د. اندراوس فهمي لمحة تاريخية عن نشأة اخلاقيات الطب وتبلور اخلاقيات طب الحياة في تعليم الكنيسة الكاثوليكية . ثم ذكر سيادته المبادئ اللاهوتية السابعة التي تعلم بها الكنيسة الكاثوليكية في التعامل مع حياة الإنسان كهبة من الله وهي " قيمة الحياة كهبة من الله، الدفاع عن قيمة الحياة، المبدأ العلاجي الجزء في سبيل الكل لا سيما في قضية التبرع بالأعضاء، مبدأ التكافل الاجتماعي، الشر الأقل ضرراً فيما يخص الجسد، والمبدأ الضميري وهو أن الضمير الإنساني هو الحكم. ومن ثم مسئولية الإنسان عن حياة القريب بل ودوره في الدفاع عن قيمة الحياة الموكلة إلينا.

تحدث كذلك الأب اندراوس عن مجالات اخلاقيات الطب وقضاياه في المراحل الثلاث في حياة الإنسان ( الميلاد – الحياة – الموت ) .

في الجزء الثاني من المحاضرة القيمة تحدث الأب المحاضر والسادة الاطباء والعاملين بالحقل الطبي عن عدد من القضايا الطبية الهامة وتعليم الكنيسة بشأنها ومنها، قضايا الاجهاض، وسائل تنظيم النسل، الموت الرحيم، العلاجات المتعنته والتبرع بالأعضاء .

واختتم الاب د. اندراوس فهمي اللقاء بحوار مفتوح مع المشاركين في اللقاء التكويني حول تقدير الكنيسة لرسالة الطب انطلاقاً من إيمانها بقيمة الحياة كهبة إلهية وتقدير الكنيسة كذلك لمهنة الطبيب ومن ثم رسالتها التعليمية في مساعدة العاملين بالحقل الطبي على تكوين ضمير أخلاقي صالح يكون اساس في الحكم السليم .