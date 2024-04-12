حملة لمجلس مدينة الحسنة لتنظيف الشوارع ورفع المخلفات والقمامة

نفذ فريق عمل النظافة والتجميل بمجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء أعماله لليوم الثالث على التوالى بمدينة الحسنه والقرى التابعة لتنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية اليوم بالمدينه ومسح كافة الشوارع تنفيذا لتعليمات لواء دكتورمحمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتكثيف العمل خاصة قطاع النظافة والتجميل خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع منعا لتراكمها حرصاً على صحة وسلامة اهالي مركز ومدينة الحسنة .

وجري رفع كمية من القمامة والأتربة بنحو ٧ طن بواسطه معدات مجلس المدينة وبإشراف من سالم الصعيدي مدير إدارة البيئة والأزمات وجمال طلبه رئيس قسم الحركة بإدارة الحملة الميكانيكية بالمجلس

كما تم التنبيه على جميع المحلات التجارية بالشارع الرئيسي بالمدينه الإلتزام بالقاء القمامه في الصناديق المخصصة والتى تم توزيعها من قبل رئاسة مركز ومدينة الحسنة حتى يسهل تجميع القمامة ورفعها بواسطه عمال النظافة وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وناشد نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة مرزق رزيق سالم الاهالي بالحفاظ على نظافة المدينة والحفاظ على المظهر الحضاري حرصاً على سلامة جميع المواطنين وحتى لا يتعرض أحد لتحرير محاضر رسمية خاصه بالبيئه.