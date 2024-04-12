"تقى" طالبة حقوق تبدع فى صناعة الهاند ميد وتحلم بالعالمية

تفضل معظم الأمهات والفتيات عمل المشغولات اليدوية المنزلية والمنسوجات حيث تبدع في عمل الكثير من القطع الفنية التي تزين منزلها بها وتطورت تلك المشغولات حتى أصبح هناك العديد من الاعمال اليدوية المنزلية التى تساعد على استغلال اوقات الفراغ فى صناعة اشياء مختلفة تساعد فى زيادة الدخل اليومي .

حرصت على استغلال وقت الفراغ في صناعة أشياء مختلفة لإخراج الإبداع الفني المكبوت بداخلها حتى يرى الجميع عملها المميز والمختلف إنها «تقى عزت» صاحبت الـ 26 عاما بنت محافظة الجيزة والحاصلة على ليسانس حقوق جامعة القاهرة والتي اختارت طريق الهاند ميد للاستمتاع في وقت الفراغ بعمل أشياء بارعة باستخدام مادة الريزن وانها توجهت إلى طريق الهاند ميد منذ ما يقرب من4سنوات بعدما تحمست للفكرة جدا .

وأضافت «تقى» بدأت من الصفر في تعلم الهاند ميد حتى نجحت في عمل أشغال يدوية يندهش الجميع عند رؤيتها وشغل الهاند ميد بقى أقرب حاجة لقلبي وخصوصا لماحسيت انى فعلا بستفيد بالوقت.

وقالت أنها خصصت ركنا فى غرفتها بمنزلها كورشة صغيرة للتصنيع لهذه المنتجات التى تتنوع وتعتمد فيها على ابتكار إدخال أشكال فنية وصور داخل هذه المادة وبإطارات ذهبية وفضية وتشكيل حروف ثم إعادة صبها على شكل ومجسمات ولوحات واستخدام مواد مخلوطة للتذكار على شكل يد أو قدم يضع بصمته عليها م يتناسب مع كل الشخصيات والمناسبات العامة وكل مشغولة يستغرق إنتاجها وقتا قد يزيد عن أسبوع.

وأردفت «تقي » حرصت على نشر جميع شغلي على الصفحة الخاصة بي بمواقع التواصل الاجتماعي وكنت أفرح كثيراً عندما أقرأ تعليقات الأصدقاء والأهل واحرص على التطوير في هذا المشوار نظراً لتعليقات الدعم التى تجعلني ارغب في تحقيق عمل اكثر ابدعا وتحفزني على التحليق في سماء الأحلام كما أن هذا العمل أصبح الشغل المقرب إلى قلبي لأني أجد فيه الراحة بعدما بدأ يتطلب مني حاجات معينة بشكل ملحوظ وهذا يجعلني ارغب في التميز في الابداع والتصميم وبالفعل استعانت بمحركات البحث الإلكترونية للوصول لكل جديد للعمل فى تصنيع مشغولات باستخدام مادة الريزن وهى مادة كيماوية سائلة نقية ذات قوام سميك تدخل في تركيب الصمغ لذلك يسهل إعادة تشكيلها وصبها من جديد بالشكل مختلف وتشكيل باستخدام السيلكون .

وتابعت أنها نجحت فى تشكيل عددا من الميداليات والصوانى والمرايات والتابلوهات ودلايات وفواصل كتاب حيث لاقت إعجابا كل من حولها من أهل وأصدقاء وشجعتها صديقاتها بشراء المنتج لتبدأ رحلة العمل.

واختتمت «تقى» أسعد كثيراً عندما انتهي من العمل المطلوب منى وأشعر بالراحة بعد رؤية مجهودي وأتمنى أن أصبح براند مشهورة ويشاهد الجميع شغلي في الهاند ميد لأنه هدفي الرئيسي في الحياة وليس مجرد عمل لتحقيق الربح كما أشكر جميع من وجه لي كلمة دعم أثناء بداية رحلتي في هذا المجال.

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