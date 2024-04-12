تموين الإسكندرية تشن حملات على المخابز والأسواق

شن اليوم المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية يرافقه أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية بالمديرية بحملة تموينية على المخابز البلدية و الأسواق و محطات تموين السيارات للتأكد من انتظام العمل و ضبط حركة الأسواق ولضمان حصول المواطنين على كافة احتياجاتهم أثناء الاحتفال بالعيد.

وأسفرت هذه الحملة على النتائج تحرير عدد ٤ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد ٤ محاضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية لمخابز بلدية، تحرير محضر توقف مخبز بلدى بدون أذن مسبق من التموين، وتحرير محضر تجميع مواد بترولية مدعمة لمحطة تموين سيارات بعد إجراء عملية الجرد على المحطة.

كما تم تحرير محضر عدم القيد بسجل حركة المواد البترولية لمحطة تموين سيارات، تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر وبيع بأزيد وتم مصادرة عدد ١٩٤ علبة سجائر متنوعة، تحرير محضر عرض وحيازة زيوت ادخنة اليكترونية وسجائر اجنبية غير مصرح بتداولها بالأسواق، وتم التحفظ على عدد ٢٠٠ زجاجة زيوت ادخنة اليكترونية، عدد ١٤٥ علبة سجائر متنوعة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور الوزير على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، و توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط حركة المخابز و الأسواق خلال الاحتفالات بالعيد.