قمة الإثنين.. غيابات مؤثرة للأهلي أمام الزمالك

تأكد غياب عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام الزمالك ، في المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي مساء يوم الاثنين المقبل، في إطار مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتشمل غيابات المارد الأحمر كلا من: «حسين الشحات، ومحمد الشناوي، وأليو ديانج، ومحمد الضاوي كريستو، وياسر إبراهيم، وإمام عاشور»، بسبب إصابات مختلفة تمتد لفترات تتخطى مواجهة القمة.

وهناك عدد من لاعبي الفريق الأحمر مهددين بالغياب عن مباراة الزمالك، على رأسهم التونسي على معلول، لمعاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، والجنوب إفريقي بيرسي تاو، الذي تعرض للإصابة بكدمة في القدم.

ويأمل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي في أن يتمكن الثنائي من اللحاق بمباراة القمة، باعتبارهم من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها في تشكيل الفريق الأحمر.

وكان المادر الأحمر، حقق الفوز بهدف دون رد أمام نظيره زد، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من ‏منافسات ‏الدوري المصري الممتاز.

وعلى الجانب الأخر، فاز الزمالك على نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة.

ويحتل فريق الأهلي المركز التاسع، في جدول ترتيب الدوري المصري “دوري نايل”، برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

