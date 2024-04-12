"كلام في السياسة" يستضيف عددا من قيادات الصحف القومية الجدد

ينفرد برنامج “كلام في السياسة” بحلقة خاصة مع رؤساء التحرير ومجالس الإدارات الجدد، بعد التغييرات الصحفية الأخيرة في الصحف القومية، لمناقشة أهم خطط التطوير في مجتوى وشكل الصحافة القومية في الفترة القادمة لتواكب الأهداف والرسالة الإعلامية للجمهورية الجديدة.

ويستضيف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري في حلقة الاثنين المقبل كل من الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والكاتب الصحفي/ إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاخبار والكاتب الصحفي / ماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام والدكتور / أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الاخبار والكاتب الصحفي / أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والكاتب الصحفي / محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم.

كما تتضمن الحلقة مشاركة جمهور من شباب الصحفيين من مؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية وروزاليوسف، لضمان تواصل رؤى الأجيال المختلفة فيما يخص مستقبل الصحافة القومية.

يذكر أن برنامج كلام في السياسة هو أحد أهم البرامج الأسبوعية على قناة إكسترا نيوز ويعرض يوم الاثنين من ١٠ إلى ١٢ م ، حيث يناقش أهم الملفات التي تشغل المواطن المصري بمختلف الآراء والتوجهات.