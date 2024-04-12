نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تدعو لجعل عام 2024 "نقطة تحول" في التعليم

دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، إلى إحداث تحول في التعليم، مؤكدة أن الحصول على تعليم جيد يمثل الأمل لجميع الأجيال القادمة. وأشارت أمينة في مؤتمر عقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل بشأن التعليم، إلى أطفال غزة، الذين لم يحصلوا على تعليم منذ أكثر من ستة أشهر، وتدمير 212 مدرسة -وفق ما جاء على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

وقالت: "اليوم، انطفأ النور على غزة وعلى أطفالها. ونحن بحاجة إلى الالتزام بمحاولة إشعال تلك الشمعة مرة أخرى من أجل أطفال وشعب غزة. التعليم هو الأمل. التعليم هو المستقبل".

وسيشهد هذا العام سلسلة من الاجتماعات التي ستبني على "قمة تحويل التعليم" التي عقدتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2022 استجابة لأزمة التعليم العالمية، بعد أن فقد أكثر من 90 في المائة من أطفال العالم إمكانية الوصول إلى الفصول الدراسية خلال جائحة كوفيد-19.

وفي سبتمبر من هذا العام، سوف يجتمع زعماء العالم لصياغة إجماع دولي جديد كجزء من "قمة المستقبل".

ودعت أمينة محمد إلى تحقيق نتيجتين محددتين بشأن التعليم في القمة وهما الحاجة إلى اعتراف واضح من قادة العالم بالحاجة الملحة إلى التحول والاستثمار في التعليم باعتباره ضرورة عالمية.. والثاني، الحاجة إلى تحقيق اختراقات كبيرة في القضايا التي تشكل أهمية بالغة للتعليم، بما في ذلك إصلاح الهيكل المالي الدولي، وتعزيز التعاون الرقمي وأجندة جديدة للسلام.

وبدون تدابير إضافية، سيظل ما يقدر بنحو 84 مليون طفل وشاب محرومين من الوصول إلى الفصول الدراسية بحلول عام 2030، وسيفتقر ما يقرب من 300 مليون طالب إلى مهارات الحساب والقراءة والكتابة الأساسية والحيوية.

وأضافت أن أنظمة التعليم المعاصرة في جميع أنحاء العالم تواجه تحديات، بما في ذلك الوصول والإنصاف والملاءمة وعدم المساواة الرقمية - مما قد يؤدي إلى تخلف مليارات الأشخاص عن الركب.

وقالت: "أعلم أنه يمكننا أن نجعل عام 2024 نقطة تحول في التعليم. دعونا نبدء".

وخلال زيارتها إلى بروكسل، ترأست نائبة الأمين العام أيضًا اجتماع مجلس إدارة مبادرة تسليط الضوء، وهي أكبر جهد مستهدف في العالم للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.

