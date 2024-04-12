بوريل يتوجه إلى باريس الإثنين المقبل للمشاركة في المؤتمر الإنساني الدولي لدعم السودان

أعلن الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اليوم الجمعة عزمه التوجه إلى باريس الإثنين المقبل الموافق 15 أبريل للمشاركة في "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان وجيرانه"، الذي يشارك في تنظيمه الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، ويصادف هذا الحدث مرور عام على اندلاع الصراع في السودان، الذي ولّد أكبر أزمة نزوح في العالم.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن بوريل ومفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانيز لينارسيتش سيعقدا قبل بدء الحدث مؤتمرًا صحفيًا في الساعة 9:30 بتوقيت وسط أوروبا مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني والوزير الألماني للشئون الخارجية أنالينا بيربوك.

وسيقوم بوريل لينارتسيتش بعد ذلك بإلقاء كلمات رئيسية في الساعة 10:40 بتوقيت وسط أوروبا في جلسة المائدة المستديرة للمؤتمر في حين سيترأس المفوض لينارتسيتش أيضًا الجزء الثاني من المؤتمر حول "الاستجابة الإنسانية والتحديات في السودان والدول المجاورة". وعلى مدار اليوم، سيعقد بوريل سلسلة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك مع وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف.. حسب البيان.

وسيحضر بوريل والمفوض لينارتسيتش أيضًا اختتام المؤتمر الإنساني إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

