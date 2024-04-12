مبدعون في رمضان.. نجوم الدراما شخصيات مختلفة وأدوار متنوعة

تعد مشاركة عدد من نجوم الفن في أكثر من عمل درامي من أبرز الظواهر اللافتة بالموسم الرمضاني الدرامي 2024، وذلك بالظهور في أكثر من شخصية ووجه، واعتماد المخرجين عليهم في أعمالهم، مما يثري الأعمال الدرامية بظهورهم.

وتتنوع هذه الأعمال الدرامية لهذا العام ما بين الكوميديا، والدراما التاريخية، والاجتماعية، والفنتازيا، والدراما الشعبية، والحركة، والتشويق، والرعب، والإثارة، والخيال.

وفي السطور التالية تستعرض "البوابة نيوز" أبرز النجوم المشاركين في أكثر من عمل درامي بالموسم الرمضاني الدرامي الحالي.

صلاح عبدالله "العتاولة وسر إلهى وليه لأ 3 وعتبات البهجة وخالد نور"

وجاء الفنان صلاح عبدالله في مقدمة هؤلاء الفنانين وصاحب نصيب الأسد الأكبر في المشاركة ضمن الأعمال الدرامية في الشهر الكريم، فيجسد دور "خميس" في مسلسل "العتاولة"، من تأليف هشام هلال، ومحمود شكري، وإخراج أحمد خالد موسى، ودور "حضري" في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، من تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وإخراج محمد أمين، ودور والد روجينا في مسلسل "سر إلهي"، من تأليف أمين جمال، وحمدي التايه، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ودور "محمود" والد الطبيبة المطلقة "شيري" في الجزء الثالث لمسلسل "ليه لأ" للمخرج نادين خان، ودور "عرفان" الطبيب الصيدلي بالمعاش وصديق الفنان يحيى الفخراني في مسلسل "عتبات البهجة" عن رواية إبراهيم عبدالمجيد، وتاليف مدحت العدل، وإخراج مجدي أبوعميرة.

الفنان صلاح عبدالله

حنان سليمان "المداح 4 وخالد نور وولده نور خالد ومليحة"

وتجسد الفنانة حنان سليمان دور "درية" في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" للمخرج محمد أمين، ودور "صفاء" والدة الشيخ صابر في الجزء الرابع لمسلسل "المداح.. أسطورة العودة"، من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد سمير فرج، وفي مسلسل "مليحة" للمخرج عمرو عرفة.

عبدالعزيز مخيون "المعلم وقلع الحجر وجودر"

ويشارك الفنان عبدالعزيز مخيون بثلاثة أعمال درامية مختلفة، حيث يجسد دور زوج الفنانة سوسن بدر أخت عمدة العمامرة "فرماوي" في مسلسل "قلع الحجر"، من تأليف أحمد وفدي، وإخراج حسني صالح، ودور تاجر السمك في مسلسل "المعلم" للمخرج مرقس عادل، ودور رجل متصوف في مسلسل "جودر.. ألف ليلة وليلة" للمخرج إسلام خيري.

ياسر الطوبجي "أشغال شقة وبابا جه وفراولة وجودر وبقينا اتنين وخالد نور"

ويظهر الفنان الكوميديان ياسر الطوبجي في ستة أعمال درامية، حيث يجسد دور "علمي" في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" للمخرج محمد أمين، ودور الأستاذ فهمي في مسلسل "أشغال شقة" للمخرج خالد دياب، ودور شقيق زوجة الفنان أكرم حسني في مسلسل "بابا جه" للمخرج خالد مرعي، ودور الشيخ "علاء الدين" في مسلسل "فراولة" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي، وفي مسلسل "جودر.. ألف ليلة وليلة" للمخرج إسلام خيري، وفي مسلسل "بقينا اتنين" للمخرج طارق رفعت.

الفنان ياسر الطوبجي

حمزة العيلى "المداح 4 وخالد نور وولده نور خالد"

ويقدم الفنان حمزة العيلي دور "أشرف" في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" للمخرج محمد أمين، ودور الجن "موت" في الجزء الرابع لمسلسل "المداح.. أسطورة العودة" للمخرج أحمد سمير فرج.

أشرف زكى فى "المداح 4 ومليحة"

ويجسد الفنان أشرف زكي دور الدكتور "صبحي" في الجزء الرابع لمسلسل "المداح.. أسطورة العودة" للمخرج أحمد سمير فرج، ومسلسل "مليحة" للمخرج عمرو عرفة.

فتحي عبدالوهاب "المداح 4 والحشاشين"

وبرع الفنان فتحي عبدالوهاب في تجسيد دور المعالج الروحاني الدكتور "سميح" قزح، في الجزء الرابع لمسلسل "المداح.. أسطورة العودة" للمخرج أحمد سمير فرج، ودور "نظام الملك" في مسلسل "الحشاشين"، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

الفنان فتحي عبدالوهاب

سليمان عيد "نعمة الأفوكاتو خالد نور وولده نور خالد"

ويجسد الفنان الكوميديان سليمان عيد دور " غندور" بمسلسل "خالد نور وولده نور خالد" للمخرج محمد أمين، ودور "حارس المقابر" في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" للمخرج محمد سامي.

إنتصار في "أشغال شقة وأعلى نسبة مشاهدة والمعلم"

وتعيش الفنانة إنتصار حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في ثلاثة أعمال درامية، حيث تجسد دور "أم صابرين" الخادمة في مسلسل "أشغال شقة" للمخرج خالد دياب، ودور المعلمة "فوز" في مسلسل "المعلم" للمخرج مرقس عادل، ودور "حمدية" في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" من تأليف سمر طاهر، فكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.

نيللي كريم "فراولة وليه لأ 3"

وتشارك الفنانة نيللي كريم بعملين، حيث تجسد دور "فراولة" ابنة حارس عقار في مسلسل "فراولة"، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، ودور شريهان محمود "شيري" طبيبة مطلقة في الجزء الثالث لمسلسل "ليه لأ" من تأليف مريم نعوم، وإخراج نادين خان.

محمد محمود "أعلى نسبة مشاهدة وأشغال شقة"

ويظهر الفنان محمد محمود في عملين، حيث يجسد دور الأب "فتحي محمود البنهاوي" في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" للمخرجة ياسمين أحمد كامل، ودور الدكتور "غندور" في مسلسل "أشغال شقة" للمخرج خالد دياب.

إنعام سالوسة "أشغال شقة وأعلى نسبة مشاهدة"

وتجسد الفنانة إنعام سالوسة دور الجدة أم فتحي محمود البنهاوي في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" للمخرجة ياسمين أحمد كامل، ودور الجدة "صفية" في مسلسل "أشغال شقة" للمخرج خالد دياب.

سلوى عثمان "نعمة الأفوكاتو ومحارب وحق عرب والمعلم"

وأصبحت الفنانة سلوى عثمان ماركة مسجلة في الموسم الدرامي الرمضاني كل عام، حيث تجسد دور والدة الفنان أحمد العوضى في مسلسل "حق عرب" من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، ودور صديقة والدة الفنان حسن الرداد في مسلسل "محارب"، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، ودور إحدى تجار السمك في مسلسل "المعلم" للمخرج مرقس عادل، ودور الأم في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" للمخرج محمد سامي.

الفنانة سلوى عثمان

سلوى محمد على "أشغال شقة وصلة رحم"

وتظهر الفنانة سلوى محمد علي في مسلسلين، حيث تجسد دور الأم المرفهة والدة الفنانة أسماء جلال في مسلسل "أشغال شقة" للمخرج خالد دياب، ودور الأم والدة الفنان إياد نصار في مسلسل "صلة رحم" للمخرج تامر نادي.

ميمى جمال “العتاولة وبقينا اتنين والحشاشين”

وتقدم الفنانة ميمي جمال في دور "نجاة" بمسلسل "العتاولة" للمخرج أحمد خالد موسى، ودور "ليلى" الأم الأرستقراطية في مسلسل "بقينا اتنين" ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وفي مسلسل "الحشاشين" للمخرج بيتر ميمي.

سلوى خطاب "صدفة والمعلم"

وتظهر الفنانة سلوى خطاب في دور المعلمة "عدولة" بمسلسل "المعلم" للمخرج مرقس عادل، ودور زوجة الفنان خالد الصاوي في مسلسل "صدفة" للمخرج سامح عبدالعزيز.

أحمد بدير "المداح 4 وسر إلهى والمعلم وأعلى نسبة مشاهدة وجودر"

ويشارك الفنان أحمد بدير في خمسة أعمال، حيث يجسد دور الشيخ سلام في الجزء الرابع لمسلسل "المداح.. أسطورة العودة"، للمخرج أحمد سمير فرج، وفي دور "جميل" بمسلسل "سر إلهي"، للمخرج رؤوف عبدالعزيز، ودور "الجنتل" تاجر المخدرات في مسلسل "المعلم"، من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، ودور القاضي في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" للمخرجة ياسمين أحمد كامل، وفي مسلسل "جودر.. ألف ليلة وليلة" للمخرج إسلام خيري.

محسن منصور "كوبرا ومسار إجبارى"

ويظهر الفنان محسن منصور في دور العمدة بمسلسل "كوبرا" للمخرج أحمد شفيق، ودور "مسعد" في مسلسل "مسار إجباري" للمخرجة نادين خان، ودور "حنفي" في مسلسل "عتبات البهجة" للمخرج مجدي أبوعميرة.

ياسر علي ماهر "الحشاشين ونعمة الأفوكاتو وبدون سابق إنذار"

ويقدم ياسر علي ماهر دور "المستنصر بالله" في مسلسل "الحشاشين"، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، ودور "الألفى" رجل الأعمال في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، من تأليف محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، وفي مسلسل "بدون سابق إنذار"، من تأليف عمار صبري، وكريم الدليل، سمر طاهر، قصة ومعالجة درامية ألما كفارنة، ومعالجة سيناريو عمرو الدالي، وإخراج هاني خليفة.

نهى عابدين "العتاولة وسر إلهى وأشغال شقة"

وتجسد الفنانة نهى عابدين في دور "مديحة" بمسلسل "العتاولة" للمخرج أحمد خالد موسى، وفي دور "رحمة" بمسلسل "سر إلهي" للمخرج رؤوف عبدالعزيز، ودور "هناء" في مسلسل "أشغال شقة" للمخرج خالد دياب.

لبنى ونس "العتاولة ونعمة الأفوكاتو والمعلم"

وتجسد الفنانة لبنى ونس دور "توحيدة" بمسلسل "العتاولة" للمخرج أحمد خالد موسى، ودور المعلمة "محروسة" بمسلسل "نعمة الأفوكاتو"، من تأليف محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، وفي مسلسل "المعلم" للمخرج مرقس عادل.

سهر الصايغ "المداح 4 والمعلم"

وتشارك الفنانة سهر الصايغ بدور الجنية "مليكة" في الجزء الرابع لمسلسل "المداح.. أسطورة العودة" للمخرج أحمد سمير فرج، ودور الدكتورة الصيدلانية "زمزم" زوجة الفنان الفنان مصطفى شعبان وابنة عمه في مسلسل "المعلم" للمخرج مرقس عادل.

الفنانة سهر الصايغ

رشدي الشامى "صدفة ومسار إجبارى والمداح 4"

ويقدم الفنان رشدي الشامي شخصية غامضة تثير فضول الشيخ صابر في الجزء الرابع لمسلسل "المداح.. أسطورة العودة"، من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج، ودور "مجدي حشيش" في مسلسل "مسار إجباري"، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، ومعالجة درامية باهر دويدار، وإخراج نادين خان، ودور "جلال" المحامي بمسلسل "صدفة"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

دياب "المداح 4 ومليحة"

ويظهر الفنان دياب في دور الجن "صخر" بالجزء الرابع لمسلسل "المداح.. أسطورة العودة" من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد سمير فرج، ودور الضابط المصري في مسلسل "مليحة" للمخرج عمرو عرفة.

فتوح أحمد "المداح 4 والمعلم وبدون سابق إنذار وجودر"

ويظهر الفنان فتوح أحمد في أربعة أعمال، يجسد خلالها دور "ضرغام" بالجزء الرابع لمسلسل "المداح.. أسطورة العودة" للمخرج أحمد سمير فرج، ودور عم مروان في مسلسل "بدون سابق إنذار" للمخرج هاني خليفة، ودور أحد معلمين السمك في مسلسل "المعلم" للمخرج مرقس عادل، وأخرى في مسلسل "جودر.. ألف ليلة وليلة" للمخرج إسلام خيري.

يسرا اللوزى "المداح 4 وصلة رحم"

وتقدم الفنانة يسرا اللوزي دور "تاج" بالجزء الرابع لمسلسل "المداح.. أسطورة العودة" للمخرج أحمد سمير فرج، ودور "ليلى" في مسلسل "صلة رحم"، من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

مى سليم "المداح 4 وسر إلهى"

وتجسد الفنانة مي سليم في دور "شاهيناز" بمسلسل "سر إلهي" للمخرج أحمد شفيق، ودور الجنية "آسيا" بالجزء الرابع لمسلسل "المداح.. أسطورة العودة" للمخرج أحمد سمير فرج.

محمد ثروت "كوبرا وسر إلهى"

الفنان محمد ثروت

ويشارك الفنان الكوميديان محمد ثروت في عملين، يجسد خلالهما دور "سعد" بمسلسل "سر إلهي" للمخرج رؤوف عبدالعزيز، ودور "سمير بابجي" صديق محمد إمام في مسلسل "كوبرا"، للمخرج أحمد شفيق.

محمد رياض "قلع الحجر وتل الراهب"

ويظهر الفنان محمد رياض في عملين، حيث يجسد دور "فرماوي" عمدة العمامرة في مسلسل "قلع الحجر" من تأليف أحمد وفدي، وإخراج حسني صالح، ودور "نشأت" في مسلسل "تل الراهب" من تأليف طارق بركات، وإخراج عادل الأعصر.

محمود البزاوى "مسار إجبارى وكوبرا وجودر وبابا جه"

ويجسد الفنان محمود البزاوي دور "عمر البرنس" بمسلسل "مسار إجباري"، للمخرجة نادين خان، ودور الإعلامي "جمال هلال" في مسلسل "كوبرا"، للمخرج أحمد شفيق، وفي مسلسل "جودر.. ألف ليلة وليلة" للمخرج إسلام خيري، وفي مسلسل "بابا جه" للمخرج خالد مرعي.

محمود عبدالمغنى "ب100 راجل وكوبرا وصيد العقارب"

ويقدم الفنان محمود عبدالمغني دور " عبدالله" بمسلسل "ب100 راجل"، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت، ودور الضابط "حازم" في مسلسل "كوبرا"، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، وشارك في الكتابة أحمد داعية، وإخراج أحمد شفيق، وفي مسلسل "صيد العقارب" للمخرج أحمد حسن.