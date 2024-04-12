اختل توازنه.. الاستعلام عن صحة طفل سقط من الطابق الثاني بعقار في العجوزة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لطفل سقط من الطابق الثاني بعقار بمنطقة العجوزة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



البداية بتلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفل من علو بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص وبالتقابل مع أسرته افادت بأنه أثناء لهو نجلهم 7 سنوات اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني مما تسبب في إصابته ولم تتهم الأسرة أحدا بالتسبب في ذلك ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث، وتم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.