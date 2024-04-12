ads
السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الفندقومية جنوب جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أصيب شاب فلسطيني في بلدة الفندقومية جنوب جنين برصاص قوات الاحتلال.
 وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الاحتلال فتح النار على الشاب، مما تسبب في إصابته بالرصاص الحي، وتعرقل وصول سيارة الإسعاف إلى المصاب الذي كان ينزف الكثير من الدماء، قبل أن تتمكن السيارة من نقله إلى أحد المستشفيات.

 

وأشارت "وفا" إلى أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمت الاشتباكات في عدة مناطق، وقامت بنشر قناصة، بالإضافة إلى اقتحام إحدى المنازل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

بلدة الفندقومية جنين قوات الاحتلال إصابة شاب فلسطيني