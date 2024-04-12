إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الفندقومية جنوب جنين

في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أصيب شاب فلسطيني في بلدة الفندقومية جنوب جنين برصاص قوات الاحتلال.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الاحتلال فتح النار على الشاب، مما تسبب في إصابته بالرصاص الحي، وتعرقل وصول سيارة الإسعاف إلى المصاب الذي كان ينزف الكثير من الدماء، قبل أن تتمكن السيارة من نقله إلى أحد المستشفيات.

وأشارت "وفا" إلى أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمت الاشتباكات في عدة مناطق، وقامت بنشر قناصة، بالإضافة إلى اقتحام إحدى المنازل.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.