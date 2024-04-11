ننشر البرنامج الثقافي لمهرجان سيدي بوسعيد العالمي للشعر

تشهد مدينة سيدي بو سعيد التونسية انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان سيدي بو سعيد العالمي للشعر بمشاركة 22 شاعرا وشاعرة من 12 دولة هي فرنسا وكندا ولبنان ومصر وسوريا وفلسطين والمغرب وإسبانيا والعراق وإيطاليا والهند وتونس، وذلك خلال الفترة من من 25 إلى 28 أبريل الجاري.

وتمكن مهرجان سيدي بو سعيد العالمي للشعر منذ تأسيسه في 2013 أن يثبت أهميته في خريطة مهرجانات الشعر العالمية من خلال استقطابه لكبار الشعراء حول العالم في برامج وفعاليات شعرية وموسيقية ثرية ومتميزة في كل دوراته خاصة وأنه يقام في مدينة سيدي بوسعيد السياحية الشهيرة المطلة على البحر الأبيض المتوسط .



في سياق شراكة مهرجان سيدي بو سعيد مع مهرجان مونتريال للشعر يحتفي المهرجان في هذه الدورة بشعر مقاطعة الكيباك الكندية. كما تهتم هذه الدورة بالعلاقة بين الشعر والسينما من خلال تنظيم يوم مخصص “لآرثر رامبو على الشاشة ” بالمركز الثقافي الفرنسي بتونس يوم 25 إبريل 2024 يعرض فيه فيلمان وثائقيان عن “الرجل بنعال من الريح”.ويتضمن برنامج الدورة قراءات شعرية، وموسيقية في فضاءات مختلفة، والقراءات في الحفل الختامي مقدمة تكريمًا لروح الشاعر الراحل محمد الغزي (1949-2024).

ويستضيف المهرجان السينمائي السويسري “ريشارديندو” الذي سيتم تكريمه يوم ١/ مايو في احتفالية يعرض فيلمان من أهم أعماله هما «Gauguin à Tahiti» و «Genêt à Chatila».

من الشعراء المشاركين حياة الرايس وأشرف قرقني من تونس وفاليري فورغ و فرانسيس كاتالانو من الكيباك وليندا نصّار من لبنان وديمة محمود من مصر وخوسي ساريا من إسبانيا وفدوى زياني من المغرب وكلاوديو بودزاني من إيطاليا وغيرهم .

وفيما يلي البرنامج الثقافي المصاحب لمهرجان الشعر العالمي بمدينة سيد بو سعيد