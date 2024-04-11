وفاة طفلة في حريق بشقة سكنية بأبو النمرس بسبب ماس كهربائي

كشفت التحريات الأولية لضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة عن وقوع حريق مأساوي في شقة سكنية، أسفر عن تفحم طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، أن سبب الحريق كان ماسًا كهربائيًا، مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية في الحادثة.

تلقى المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة حول نشوب حريق في شقة سكنية بالمنطقة، فور تلقي البلاغ، هرعت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة. تمكنت القوات الأمنية من السيطرة على الحريق، لكنه أسفر عن وفاة الطفلة بشكل مأساوي.

تم نقل جثة الطفلة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما باشرت النيابة التحقيقات اللازمة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.