وكيل صحة المنوفية تتابع تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ثاني أيام العيد

تابعت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، العمل في ثاني أيام العيد من خلال غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية، بحضور الدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة الطب العلاجي والطوارئ ، والدكتور أحمد زكريا مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات ، ومديري الإدارات الطبية المعنية بالمديرية .

حيث تأكدت من إنتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة أمام المساجد وبالميادين ومراكز الشباب وأماكن التجمعات بالمحافظة ، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ، من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك ، وتمت متابعة الانضباط الاداري بجميع اطقم النوبتجية في المستشفيات ، كما تم متابعة أسرة الرعاية للأطفال وحالة أجهزة التنفس الصناعي والأسرة بالاقسام الداخلية والحضانات ، كما تم عرض تقارير المرور على المستشفيات وأعمال مكافحة العدوى بكل مستشفى ومتابعة أجهزة التعقيم والأعطال والمغسلة وما تم من متابعة توافر الكيماويات الخاصة بصور الدم وغازات الدم ووظائف الكلى والكبد ، وتقارير متابعة إنتظام سير العمل بجميع الأقسام بالمستشفيات ، وقامت بمتابعة نواقص الأدوية بصيدليات الأقسام الداخلية والتى قام بمتابعتها فريق التفتيش الصيدلي ووجهت بالصرف من مخزن المديرية لأي نواقص تم رصدها.

كما قامت خضر، بمتابعة مرور إدارة الأغذية على المنشات والمحاضر التي تم تحريرها لمن ثبت عدم استيفاء الإشتراطات الصحية بها، وتم عمل مذكرات غلق إداري لعدم وجود تراخيص وفي حاله ثبوت عدم صلاحيه الأغذية يتم اعدامها على الفور .

