25 % تخفيضات.. ننشر أسعار السلع بعد مبادرة الغرف التجارية واتحاد الصناعات

ينشر موقع «البوابة نيوز» مبادرة الغرف التجارية واتحاد الصناعات لخفض الأسعار.

وأكدت الغرف التجارية أن هناك وفرة لكافة السلع (أساسية وغيرها) بعد الافراجات الكبيرة التي حدثت، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين سواء من خلال خفض الأسعار او الإعلانات (إعلانات رمضان هذا العام ضعف العام الماضي).

وأشارت الغرف التجارية خلال بيان صادر عنها اليوم إلى استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 25% في العديد من السلع لافتة إلي أنها عادت الى متوسط منتصف 2023 "جدول 1") وسيظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة في الفترة القصيرة القادمة.

وقام كبار المنتجين للسلع الأساسية بإصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 25% وقامت السلاسل التجارية الكبرى بخفض الأسعار.

رغم بدء الانخفاض الا انه لم تشهد بعض أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) نفس سرعة الانخفاض حتى الان نظرا لشرائهم للأرصدة الحالية بالأسعار السابقة، ومتوقع بدء الانخفاض التدريجي خلال الفترة القصيرة القادمة.



لكن شهدت غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفاضا مقارنة بأسعار ما قبل التعويم تراوح من 5% الى 25% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنا الحديد وبعض السلع الهندسية والسيارات.

أسعار السلع التي تم خفض أسعارها وهي كالاتي: