قتلى ومصابون في انفجار بمحطة للطاقة الكهرومائية في إيطاليا

لقي ما لا يقل عن 4 أشخاص مصرعهم، وفقد خمسة آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع انفجار في محطة للطاقة الكهرومائية في إيطاليا، وفق ما أفاد مسؤول.

وصرح مسؤول في مدينة بولونيا بوسط إيطاليا، لوكالة فرانس برس، بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا أيضا في الحادث الذي وقع في محطة بارجي، التي تديرها شركة إينيل جرين باور والواقعة على بحيرة سوفيانا.

وأكدت مجموعة المرافق الإيطالية إينيل (ENEI.MI)، أن حريقًا اندلع في أحد محولاتها في محطة الطاقة الكهرومائية التابعة لها في بارجي، بالقرب من بولونيا، في وقت مبكر من بعد الظهر.

وقالت إدارة الإطفاء في وقت سابق إن انفجارا وقع حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر. (1300 بتوقيت جرينتش) عند سد على بحيرة سوفيانا، إحدى البحيرات الاصطناعية الثلاث التي تغذي محطة الكهرباء.

وقال ماركو ماسينارا، عمدة بلدة كاموجنيانو القريبة، إنه تم العثور على ثلاث جثث وأن أربعة أشخاص في عداد المفقودين، في حين أصيب ثلاثة "بجراح خطيرة" ونقلوا إلى المستشفى.

وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الحادث ربما يكون بسبب خلل في أحد التوربينات.

ولم تعلق شركة إنيل على السبب، وقالت إن حوض السد لم يتضرر وأن المحطة كانت متوقفة عن العمل وقت وقوع الحادث، لذا لم يكن هناك أي تأثير على إمدادات الكهرباء.

وأظهر مقطع فيديو قدمه رجال الإطفاء دخانًا كثيفًا يتصاعد من المصنع.

ومن المرجح أن تثير هذه الوفيات المخاوف التي أعربت عنها النقابات العمالية بشأن السلامة في مكان العمل في إيطاليا. ومن المقرر أن تنظم اثنتين من أكبر النقابات العمالية في البلاد إضرابا على مستوى البلاد لمدة أربع ساعات يوم الخميس احتجاجا على هذه القضية.

وفي حادث كبير وقع في فبراير/شباط الماضي، قُتل خمسة عمال وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة أثناء بناء سوبر ماركت في مدينة فلورنسا.