انتصار ومحمد محمود وسلمى أبو ضيف وفتحي عبدالوهاب.. نجوم خطفوا قلوب متابعي دراما رمضان

استطاع عدد من الفنانين المشاركين في مسلسلات الموسم الرمضاني خطف قلوب المشاهد المصري والعربي بأدائهم البسيط والاحترافي، حيث أشاد رواد السوشيال ميديا بهؤلاء النجوم منذ طلتهم الأولى على الشاشة الصغيرة طوال ظهورهم على مدار الحلقات السابقة من هذه الأعمال الدرامية، التي تصدرت محركات البحث وحققت أعلى نسب مشاهدة خلال الشهر الكريم والأعلى عالميا بمنصة شاهد الإلكترونية.

في السطور التالية تستعرض "البوابة نيوز" أبرز نجوم الفن الذين تألقوا في دراما الموسم الرمضاني .

الفنانة إنتصار

إنتصار في «أعلى نسبة مشاهدة»



جاءت الفنانة إنتصار في مقدمة هؤلاء النجوم منذ طلتها الأولى بمسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» وخطفت أنظار الجمهور بأدائها البارع، ولثقل موهبتها الطاغية تسهم في نجاح أي عمل فني؛ جسدت انتصار دور «حمدية» الأم البسيطة التي تعيش في إحدى الأحياء الشعبية، وتعول أسرة فقيرة تتكون من زوج وثلاث بنات، لكنها لا تستطيع القدرة على تربيتهم وسط الحياة الصعبة التي تعيشها الأسرة.

إنتصار أعلى نسبة مشاهدة

محمد محمود «أعلى نسبة مشاهدة»

جسد الفنان محمد محمود دور الأب البسيط «فتحي محمود البنهاوي»، الذي يبحث عن فرصة عمل لتحسين معيشة أسرته، ولاقى تفاعلا كبيرا على صفحات التواصل الاجتماعي وإشادة زملائه بأدائه المبهر والمتميز.

الفنان محمد محمود

سلمى أبو ضيف «أعلى نسبة مشاهدة»



تألقت كعادتها الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف في دور «شيماء»، الابنة التي تنحدر من أسرة بسيطة تعاني الفقر، فتحاول مع شقيقتها «نسمة» تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بموقع الـ«تيك توك»، حيث تقع لهما العديد من الأمور المشوقة خلال المسلسل، والتي نالت عنها إعجاب المشاهدين بأدائها الحقيقي للشخصية، وكذلك الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر في دور «نسمة» البنت الشعبية المشاكسة، التي تعاني من بعض المشاكل، وتتسبب في أزمة لشقيقتها «شيماء»

كما تألقت الفنانة فرح يوسف في دور «آمال» بصورة لفتت الأنظار تجاهها لبراعة أدائها الرائع في المسلسل، وأيضا الفنان إسلام إبراهيم في دور «علي» في الإطار الكوميدي، والذي أثبت جدارته الفنية وخفة ظله في أي عمل فني يشارك فيه، واستطاع من خلال أعماله الفنية أن يخطف أنظار المشاهدين.

في إطار اجتماعي تدور أحداث المسلسل عن قصة حقيقية، حول «شيماء»، وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة، تعاني من الفقر، وتحاول هي وشقيقتها «نسمة» تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بموقع الـ«تيك توك»، حيث تقع لهما العديد من الأمور المشوقة، تودي بحياتها إلى السجن.

العمل من بطولة الفنانين: إنتصار، محمد محمود، سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوف، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، أحمد فهيم، هند عبدالحليم، محمد حاتم، أحمد الرافعي، عنبر، عبدالسلام دهشان، أحمد بدير، ولفيف من النجوم الشابة، والمسلسل من تأليف سمر طاهر، وفكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.

الفنانة سلمى أبو ضيف

فتحي عبدالوهاب «المداح4»

استطاع الفنان فتحي عبدالوهاب خطف أنظار متابعي دراما رمضان في الجزء الرابع من مسلسل «المداح.. أسطورة العودة»، فقدم خلال العمل دور الدكتور سميح في صورة الشيطان بمنتهى الخفة دون أوفر في التمثيل، فهو فنان بنكهة مصرية خالصة، بالإضافة إلى دوره في مسلسل «الحشاشين»، وأيضًا الفنان حمزة العيلي الذي قدم دور "موت" أحد ملوك الجن الذين يسكنون البحار، ويحاول الخراب لأهل المدينة التي ظهر فيها، فقد استطاع جذب أنظار المشاهدين بأدائه البارع وثقل موهبته الفنية التي تطغى على أي عمل فني يشارك فيه.

وفي إطار من الرعب والإثارة والتشويق تدور أحداث المسلسل حول الشيح صابر المداح، الذي يجد نفسه في حرب ضارية تشتعل نيرانها بينه وبين الجن، حيث يبدأ الجزء الرابع من المسلسل بفصل جديد من الصراع حين يُلبي هو وصديقه الدكتور «سميح» نداء استغاثة لعائلة صعيدية، فتتوالى الأحداث حتى ينتصر الشيخ صابر في النهاية على الجن.

العمل من بطولة الفنانين: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، خالد سرحان، حنان سليمان، هبة مجدي، سهر الصايغ، دياب، محسن محيى الدين، جميل برسوم، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، مي سليم، حمزة العيلي، يسرا اللوزي، تامر شلتوت، صفاء جلال، أحمد بدير، هلا السعيد، صبحي خليل، محمود عامر، أشرف طلبة، فتوح أحمد، والمسلسل من تأليف أمين جمال، شريف يسري، وليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

الفنان فتحي عبدالوهاب

مي عمر «الأفوكاتو»



فاجأت الفنانة مي عمر جمهورها خلال شهر رمضان بأداء فني مبهر ظهرت به في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» التي جسدت خلاله دور المحامية «نعمة سعيد أبو علب» والذي يعد واحدا من أروع أدوارها الفنية، فقد ظهرت بشكل وأسلوب جديد وقدمت دورا من أصعب الأدوار بكل صدق ومهارة وتركيز.

عملت «نعمة» خلال المسلسل على مساندة زوجها الفاشل «صلاح» كي ينجح في حياته، لكن تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه، ثم تتزوج في النهاية من رجل الأعمال «يس».

شاركها البطولة الفنانون: أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، طارق النهري، لبنى ونس، سامي مغاوري، سلوى عثمان، عماد زيادة، ولاء الشريف، ياسر علي ماهر، سليمان عيد، أحمد ماجد، محمد دسوقي، والعمل من تأليف محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

الفنانة مي عمر

هشام ماجد ومصطفى غريب «أشغال شقة»



لفت الفنان هشام ماجد الأنظار له في مسلسل «أشغال شقة»، حيث قدم دور دكتور الطب الشرعي في إطار كوميدي، وكذلك الفنانة أسماء جلال، والفنان مصطفى غريب في دور صديق أخصائي الطب الشرعي في صورة كوميدية، وذلك بعد أن نجح في أداء دور «العترة» بخفة ظله في مسلسل «الكبير» بالجزئين السادس والسابع، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2022 - 2023، وكان من المقرر مشاركته في مسلسل «كوبرا» مع الفنان محمد إمام، لكن ارتباطه بالتصوير جعله يعتذر عن المشاركة في المسلسل.

وفي إطار اجتماعي كوميدي تدور أحداث المسلسل حول حمدي عبدالرحيم، أخصائي الطب الشرعي وزوجته بتوأمين بعد فترة من زواجهما، فيقرران الاستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأمين، لكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين.

المسلسل من بطولة الفنانين: هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، إنعام سالوسة، نهى عابدين، مي كساب، إيمان السيد، انتصار، أكرم حسنى، رحمة أحمد، محمد محمود، ومن تأليف خالد وشرين دياب، وإخراج خالد دياب.

أبطال مسلسل أشغال شقة

كريم عبدالعزيز «الحشاشين»

تألق الفنان كريم عبدالعزيز في دور «حسن الصباح» بمسلسل «الحشاشين»، الذي لاقى بعض الانتقادات بسبب استخدام اللهجة العامية بدلا من الفصحى، فهي شخصية مركبة ومثيرة للجدل، وقد برع في أداء الشخصية لامتلاكه أدوات الممثل الناجح وثقل موهبته الفنية الفريدة التي جعلته متفردا بين فنانين جيله.

مسلسل «الحشاشين" تدور أحداثه في إطار تاريخي، خاصة في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين «حسن الصباح» وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

والعمل من بطولة الفنانين: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، نيقولا معوض، إسلام جمال، سارة الشامي، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، جيهان الشماشرجي، عابد عنابي، أمينة خليل، ميمي جمال، ياسر علي ماهر، علاء قوقة، عماد الراهب، نضال الشافعي، عمر عيسى، عزت زين، حسن مالك، يوسف إسماعيل، صبري عبالمنعم، ماجدة منير، محمد نجاتي، أحمد عبدالله محمود، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.