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الثلاثاء 09 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

يوم الاحتفال والفرح والبهجة والسرور.. معنى كلمة "عيد" وسبب تسميته بعيد الفطر

عيد الفطر
عيد الفطر
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ساعات قليلة تفصل المسلمون في كل أنحاء العالم عن بداية عيد الفطر المبارك الذي ينتظره كل مسلم بعد صيام ٣٠ يوم في شهر رمضان الكريم، وهو عيد البهجة والفرحة لدى كل مسلم حيث يحتفل كل مسلم مرتين في العام بعيدين شرعيين وهما عيد الفطر وعيد الاضحى، وتبرز "البوابة نيوز" سبب تسمية عيد الفطر بهذا الاسم.

كلمة "عيد" كلمة تطلق على يوم الاحتفال والفرح والبهجة والسرور حيث يحتفل المسلمون بهذا العيد بعد صوم شهر رمضان ويكون اول يوم افطار في اول يوم العيد لذلك سمي عيد الفطر كما يحتفل المسلمون عقب انتهاء شهر رمضان بنجاحهم في اتمام صومهم والذي يعد أحد أركان الإسلام.

عيد الفطر المبارك شهر رمضان الكريم سبب تسمية عيد الفطر