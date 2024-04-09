تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 في البنك المركزي 47.52 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنكي الأهلي المصري ومصر 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر للدولار في بنك HSBC عند مستوي 47.50 للشراء و 47.60 للبيع.

وسجل أعلي سعر للدولار وسط البنوك اليوم في البنك الأهلي الكويتي 47.75 جنيه للشراء و 47.85 للبيع.

كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم الأربعاء 6 مارس 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.