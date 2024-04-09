تعرف على موعد صلاة عيد الفطر في المحافظات

مع نهاية شهر رمضان الكريم يستعد المسلمون في كل أنحاء العالم لاستقبال عيد الفطر المبارك، ومن ضمن مظاهر الاحتفال بالعيد هي صلاة العيد التي تعبتر شيء اساسي في محافظات مصر حيث يتجمع المصلون في ساحات كبرى، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن مواعيد أداء صلاة عيد الفطر المبارك بعد الحسابات الفلكية ورؤية الهلال.

-موعد صلاة العيد في المحافظات:

القاهرة الكبرى:

في تمام الساعة 5:55 صباحا.

الإسكندرية:

في تمام الساعة 5:56 صباحا.

الدقهلية:

في تمام الساعة 5:46 صباحا.

المنيا:

في تمام الساعة 5:57 صباحا.

أسوان:

في تمام الساعة 6:02 صباحا.

شلاتين:

في تمام الساعة 6:21 صباحا.

القليوبية:

في تمام الساعة 5:59 صباحا.

العريش:

في تمام الساعة 5:47 صباحا.

بورسعيد:

في تمام الساعة 5:53 صباحا.

كفر الشيخ:

في تمام الساعة 5:58 صباحا.

طنطا:

في تمام الساعة 5:58 صباحا.

مرسى مطروح:

في تمام الساعة 6:15 صباحا.

دمياط:

في تمام الساعة 5:55 صباحا.

السويس:

في تمام الساعة 5:53 صباحا.

الشرقية:

في تمام الساعة 5:56 صباحا.

جنوب سيناء:

في تمام الساعة 5:45 صباحا.

البحر الأحمر:

في تمام الساعة 5:50 صباحا.

أسيوط:

في تمام الساعة 6:00 صباحا.

الفيوم:

في تمام الساعة 6:00 صباحا.

بني سويف:

في تمام الساعة 5:59 صباحا.