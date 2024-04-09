يؤدي أبناء محافظة بورسعيد، صلاة عيد الفطر المبارك، غدا الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة و53 دقيقة.

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن أنه جرى تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في بورسعيد وبورفؤاد بإجمالي 11 ساحة، وهي: ساحة مسجد السلام بحي الشرق، وساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي، ساحة المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد، ساحة المعمورة بطرح البحر، ساحة مسجد التوحيد بحي الزهور، ساحة مسجد الرزاق بالزهور، ساحة مسجد السيدة زينب ببنك الإسكان، ساحة مسجد حمدي تمام بطرح البحر، ساحة مسجد الحسين بحي المناخ، ساحة مسجد الحرمين بالتصنيع بحي الضواحي، وساحة مسجد الشبان المسلمين، حيث سيتم السماح بفتح المساجد والساحات قبل الصلاة بنصف ساعة، لاستقبال المصلين وأسرهم، وسط أجواء الفرحة بالعيد.

وجدد محافظ بورسعيد التهنئة لأبناء بورسعيد، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل ان يعيده علي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.