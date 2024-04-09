تعرف على موعد صلاة عيد الفطر في محافظة دمياط 2024

أعلن الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في دمياط عن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك غدا الأربعاء في تمام الخامسة و55 دقيقة صباحا في 83 ساحة أبرزهم ميدان الساعة في محافظة دمياط بحضور نائب محافظ دمياط وعدد من الشخصيات العامة والقيادات في محافظة دمياط بعد ان تمت عملية التطهير والتعقيم للساحات والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر.

وأضاف الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في دمياط أنه تم تحديد عدة مساجد كبرى وساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك 2024 منها «مسجد الرحمن ، ومسجد المنياوي، ومسجد الدعوة، ومسجد الكبير بكفر البطيخ ، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد الهداء، ومسجد أبو بكر الصديق، ومسجد الكبير بكفر سعد، ومسجد ولسن بدمياط ومسجد الكبير بكفر شحاتة، ومسجد البحر الوسطاني، ومسجد النصر ، مسجد طلعت بدمياط، ومسجد السلام، ومسجد الكبير بالناصرية، ومسجد الكبير بشرباص ومسجد السلام، ومسجد السرايا، ومسجد اللوزي ،ومسجد البحر بكفر سليمان، ومسجد البحر بكفر المنازلة، ومسجد الكبير بميت غالب، ومسجد الهدى النبوي مسجد القديم»

وفى سياق متصل،اطلعت " المحافظ" على خطة مديرية الاوقاف لتجهيز المساجد والساحات التى ستقام بها شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، والتى سيتواجد بها أئمة معتمدة من وزارة الاوقاف..