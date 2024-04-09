أشرف سيف: قدمت "ألف ليلة وليلة" فى بداياتي.. وياسر جلال الأفضل على الإطلاق

أكد الفنان أشرف سيف، أن النجم ياسر جلال أفضل من قدم دور شهريار خلال مسلسله الجديد "جودر"، مشيرا إلى أنه قام ببطولة ألف ليلة وليلة إخراج المخرج الكبير فهمى عبد الحميد وقبل ياسر جلال وذلك كان فى بداية مشواره الفنى.

ولفت إلى أن ألف ليلة وليلة الحالى للمؤلف أنور عبد المغيث والمخرج إسلام خيرى أفضل مسلسل قدم عن إحدى حكايات الف ليلة وليلة على الإطلاق تأليفا وانتاجا وإخراجا وتمثيلا.

ونشر “سيف” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: “رغم إنى قمت ببطولة مسلسل ألف ليلة وليلة من قبل فى بداية حياتى الفنية إخراج المخرج الكبير فهمى عبد الحميد إلا أن مسلسل ألف ليلة الحالى بطولة أخى الغالى ياسر جلال (والذى كان لى شرف ترشيحه لأول دور يمثله فى حياته فى مسلسل خشوع ) هو أفضل مسلسل قدم عن إحدى حكايات ألف ليلة على الإطلاق تأليفا وإنتاجا وإخراجا وتمثيلا .. وفى رأيى أن ياسر هو أفضل من قدم دور شهريار على الإطلاق .. لكن إختيار بطلة المسلسل فى دور شهر زاد لم يكن أفضل الخيارات”.



"جودر " بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس ونور ووليد فواز ومحمد التاجي وياسر الطوبجي وأحمد فتحي ومحمود البزاوي وأيتن عامر ووفاء عامر ومجدى فكرى وتأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

يعرض مسلسل «جودر» عبر شاشة القنوات التالية: ON، ON Drama واحدى المنصات الشهيرة وأحداثه مأخودة من رواية ألف ليلة وليلة، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته تحاول أن تسيطر عليه لتفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات مع أشقائه.