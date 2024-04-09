«الثقافة»: تقييم ملف السمسمية يونيو المقبل باليونسكو

أكدت الدكتورة نهلة إمام مستشارة وزيرة الثقافة للتراث غير المادى، أن ملف السمسمية تم تقديمه لليونسكو فى مارس 2023 و من المقرر أن تتم مناقشته وتقييمه فى يونيو المقبل، لتسجيله على قائمة التراث غير المادى، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على التراث خاصة غير المادي وإدراجه على قوائم اليونسكو لتعريف العالم بعناصر مصر المختلفة فى هذا المجال.

وقالت إمام، إن ملف "السمسمية" تم تقديمه لليونسكو في مارس 2023 ومن المقرر أن تنعقد في شهر يونيو المقبل، لجنة التقييم باليونسكو لدراسة الملف، مشيرة إلى أن اللجنة الدولية الحكومية سوف تنعقد في باراجواي في ديسمبر المقبل لاعتماد الملف.

ونوهت بأن مصر قدمت في نفس الدورة ملف تم إعداده بعناية حول الطقوس المرتبطة بالحنة، وذلك بالتعاون مع عدد من الدول العربية، مؤكدة أنه يتم التحضير الآن لتقديم عدد من الملفات للعام القادم أبرزها العود، أعمال الخوص والبردي والكشري.

وأضافت أن مصر أصبح لديها سبعة عناصر مسجلة على قوائم اليونسكو للتراث غير المادي وهي السيرة الهلالية، والتحطيب، والممارسات المرتبطة بالنخلة، وفنون الخط العربي، والنسيج اليدوي في صعيد مصر والأراجوز وأخيرًا الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة والتي تهدف إلى لفت أنظار العالم لتراث مصر العظيم، وكذلك رفع الوعي لدى المصريين بأهمية التراث.