أطعمة تحسن المزاج وتعزز الحالة الصحية.. تعرف عليها

هناك العديد من المنتجات الغذائية التي لها تأثير إيجابي على تحسين الحالة المزاجية لدى الإنسان وفقا لما قالت الطبيبة الروسية ناتاليا تاناناكينا فى تصريحات صحفية لها عن طبيعة تلك المنتجات والتى تتمثل فى الزبادي ومنتجات الحليب المخمرة غير المضاف إليها مواد صناعية وكذلك بعض أنواع المخللات وهذه الأطعمة تساعد في تحسين عمل الأمعاء وتحسين الحالة المزاجية أيضا وكونها تحتوي على البروبيوتيك التي تعزز المناعة وتحسن وظائف الدماغ.

وأضافت أن الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في بعض أنواع الأطعمة تساعد في الحفاظ على البكتيريا المعوية المفيدة في الجسم ما يؤثر بشكل مباشر على إنتاج السيروتونين وهو الهرمون المسؤول عن السلوك ومقاومة الإجهاد والشهية وحتى الرغبة الجنسية والذي يساهم إفرازه في تحسين المزاج.

وأشارت الطبيبة، إلى أن تناول الموز قد يساعد في تحسين المزاح أيضا وكونه يحوي على السكر والألياف وهذه كلها عناصر ضرورية لصحة الجهاز العصبي.

وكانت طبيبة التغذية قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أن الأغذية الغنية بالأوميجا 3 وحمض الفوليك والبيوفلافونويد تساعد في تحسين الحالة المزاجية ومن هذه الأغذية الأسماك والخضار الورقية والتوت وبعض أنواع التوابل.

ومن جهة أخرى نصحت بتناول المكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك والمأكولات البحرية والخضروات والفواكه والتى تساهم بتحسين الحالة المزاجية.