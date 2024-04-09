تشاهدون اليوم.. ريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتى بدورى الأبطال

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

*دورى ابطال أوروبا:

09:00 آرسنال - إنجلترا × بايرن ميونيخ - ألمانيا

09:00 ريال مدريد - إسبانيا × مانشستر سيتي - إنجلترا

*الدورى المصرى:

10:00 الجونة × بيراميدز

