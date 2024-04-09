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الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتى بدورى الأبطال

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الثلاثاء على النحو التالي:
*دورى ابطال أوروبا:
09:00 آرسنال - إنجلترا × بايرن ميونيخ - ألمانيا
09:00 ريال مدريد - إسبانيا × مانشستر سيتي - إنجلترا
*الدورى المصرى:
10:00 الجونة × بيراميدز
 

تشاهدون البوم دورى أبطال اوروبا ارسنال ريال مدريد -