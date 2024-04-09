بالفيديو.. الزراعة تكشف عن جهودها لرصد ومنع التعدي على الأراضي خلال إجازة عيد الفطر

قال محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن قطاع الزراعة من القطاعات الحيوية في المناسبات لا سيما الأعياد، ولذا يتم رفع درجة الاستعداد في الوقت الحالي على عدة مستويات، مشيرًا إلى أنه يتم توفير مستلزمات المنافذ الخاصة بالوزارة لبيع بعض السلع الغذائية.

وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تستمر في تقديم دعم الفلاح من أجل المحافظة على رقعة الأراضي، إلى جانب التنسيق مع المصدرين والمستوردين في الحجر والمنافذ الحدودية بشأن عمليات فحص السلع لتأمين احتياجات المواطنين.

وتابع، أن الأراضي المصرية تتسم بالمحدودية لا سيما مع زيادة عدد السكان واستمرار الأرض كما هي، ولذا تعمل الوزارة على مواجهة ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال الإجازات للتعدي على الأراضي الزراعية.

وأردف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن جهاز حماية الأراضي والمديريات بالمحافظات رفعوا درجة الاستعداد للقصوى لرد المخالفات ورصدها ومنعها في مهدها، موضحا أن هناك أكثر من آلية لرصد المخالفات بينها صور الأقمار الصناعية إلى جانب زيادة وعي المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات على الأراضي.