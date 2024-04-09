محافظ الفيوم يهنئ الرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير والبركات، داعيًا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار".

وأضاف المحافظ: "إننا نجدد عهدنا بأن تبقى راية مصر خفاقة دائماً، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي بموفور الصحة والتوفيق".