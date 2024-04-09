ضبط 186 طن فسيخ وأسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك قبل عيد الفطر.. وقانوني: يجب تشديد العقوبة على أي شخص يتلاعب بالمواد الغذائية.. وخبير تغذية: الأسماك المملحة لها أضرار خطيرة

تتعامل الإدارة العامة لشرطة التموين مع العديد من التحديات في مجال حماية السلامة الغذائية ومكافحة التلاعب في المواد الغذائية، وذلك بهدف حماية صحة المواطنين وضمان جودة الغذاء المتاح في الأسواق وفي إطار هذه الجهود تمكّنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط المسؤولين عن مصنعين يقعان ضمن دائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، حيث كانوا يقومون بإنتاج أسماك مدخنة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين وسلامتهم وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الرقابة على السلامة الغذائية ومكافحة التلاعب في المواد الغذائية.

وخلال عملية الضبط، تم العثور على كميات كبيرة من الأسماك المجمدة والمدخنة، حيث بلغت 170 طنًا من الأسماك المجمدة و16 طنًا من الأسماك المدخنة، وجميعها كانت غير صالحة للاستهلاك البشري، مما يفتح الباب أمام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وضمان سلامة المستهلكين.

وفي هذا السياق يقول أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، أن هذه الأسماك تشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين مما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامتهم لذلك لابد من تعديل القوانين وتغليه العقوبة على اي شخص تسول له نفسه الإضرار بصحة المواطنين.

وطالب محفوظ في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، بوجود دور كبير للشرطة في حماية المجتمع من المخاطر الصحية والاقتصادية المرتبطة بالتلاعب في المواد الغذائية موضحًا ان التلاعب بالمواد الغذائية يعد قضية أمن قومي مما يعني أن الدولة المصرية والمسؤولين عليهم دور قوي وفعال في مراقبة السوق المصري من أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك والاستخدام.

وتقول الدكتورة إيمان حسين، أستاذة بجامعة الاسكندرية واستشاري القلب والتغذية العلاجية وعضو رابطة أطباء التغذية العلاجية بالإسكندرية وعضو الجمعية المصرية للتغذية الصحية والإرشاد الصحي، إن تناول الأسماك المملحة بكثرة قد يؤدي إلى بعض الأضرار الصحية، وعلى رأس تلك الأضرار زيادة مستويات الصوديوم موضحا أن الأسماك المملحة تحتوي على كميات عالية من الصوديوم، والتي إذا تناولت بكميات كبيرة يمكن أن تزيد من ضغط الدم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضافت حسين، أن تناول عنصر غذائي به نسب كبيرة من الصوديوم قد يؤثر سلبًا على وظائف الكلى وتزيد من خطر الإصابة بمشاكل في الكلى مثل الحصى الكلوية الى جانب ان تناول تلك الأسماك يؤدي إلي زيادة في الوزن لأن تلك الأسماك تحتوي على نسب عالية من الدهون والسعرات الحرارية، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الوزن إذا تم تناولها بكميات كبيرة دون مراعاة النظام الغذائي العام.

وطالبت حسين، بتقليل تناول الأسماك المملحة والبحث عن بدائل صحية مثل تناول الأسماك المطبوخة بطرق صحية مثل الشواء أو الشوكة، والابتعاد عن تناول الأطعمة المملحة بشكل عام للحفاظ على صحة جيدة.