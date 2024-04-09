رئيس جامعة قناة السويس يُسلم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية يسعى إلى تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين لشغل المناصب القيادية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية والقانونية، موضحاً أن البرنامج قام بتقديم حزمة من المحاضرات المتخصصة في مجال التطوير المؤسسي، التخطيط الاستراتيجي في القيادة الجامعة، الجوانب المالية والقانونية في الجامعات القضايا القومية، ومكافحة الفساد، وإدارة الأزمات؛ تماشيًا مع توجهات الدولة والقيادة السياسية لإدارة مؤسسات التعليم العالي، والتي تهتم بتقديم برامج تدريبية للقيادات بهدف تعظيم الأداء وتطويره داخل الجامعات وتوجيهها لتحقيق مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية.

جاءت تلك التصريحات بالتزامن مع انتهاء البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية في نسخته الثامنة، والذي عقد على مدار ثلاث أيام من 6 إلى 8 أبريل الجاري.

ووزع الدكتور ناصر مندور - الإثنين الموافق 8 أبريل - شهادات اجتياز البرنامج على 16 متدربا يُمثلون 8 كليات من جامعة قناة السويس، ومتدرب من جامعة دمياط.

جاء البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وبإشراف تنفيذي الدكتور عبد الرحيم علي المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية وبإشراف الدكتورة عفاف عطيه مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر للمحاضرين طوال مدة البرنامج، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المستهدفين بالتدريب، واصلا الشكر إلى مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، وجميع القائمين على نجاح هذا التدريب.

وتابع الدكتور محمد سعد زغلول أن هذا البرنامج التدريبي يُمكن أعضاء هيئة التدريس من ممارسة أدوارهم القيادية ومهامهم الإدارية بكفاءة واحترافية سعياً نحو الانتقال بالجامعة من التقليدية إلى جامعة ذكية بالإضافة إلى رفع كفاءة العمل المؤسسي بالجامعة.

وأضاف الدكتور عبد الرحيم علي أن القائمين على التدريب نخبة مختارة من أساتذة الجامعات المحترفين في مجال تنمية الجدارات القيادية لدى أعضاء هيئة التدريس.

يُذكر أن المتدربين بالبرنامج يُمثلون كليات التمريض، العلوم، الزراعة، الطب البشري، الحاسبات والمعلومات، الهندسة، التجارة، العلاج الطبيعي، إلى جانب عضو هيئة تدريس من جامعة دمياط.