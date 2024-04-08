عرض أحدث أفلام كيفن كوستنر "Horizon" بمهرجان كان السينمائي

كشف مهرجان كان السينمائي الدولي عن اختيار فيلم الغرب الأمريكي “Horizon: An American Saga” من بطولة وإخراج كيفن كوستنر، لعرضه خارج المسابقة الرسمية للنسخة الـ77، والتي تقام خلال الفترة من 14 إلى 25 مايو المقبل.

وفي بيان صحفي قال كيفن كوستنر: “أود أن أشكر مهرجان كان على إدراج فيلمي Horizon، An American Saga في اختيار هذا العام. لقد مر 20 عامًا منذ أن حظيت بشرف التواجد في الكروازيت”.

وأضاف كوستنر: "لقد كنت أنتظر الوقت المناسب للعودة وأنا فخور بأن أقول أن هذه المرة قد حانت. قصة فيلمي الجديد بدأت قبل 35 عامًا، ولا أستطيع التفكير في مكان أفضل من مدينة كان لأكشف للعالم نتيجة هذه المغامرة الرائعة. لقد دعم الفرنسيون دائمًا الأفلام وكانوا يؤمنون بشدة بصناعة الأفلام. تمامًا كما أؤمن بشدة بفيلمي”.

تدور أحداث الفيلم، المقرر عرضه نهاية يونيو المقبل، في إطار من الدراما الغربية، يسلط العمل الضوء على فترة الـ15 عامًا ما قبل وبعد الحرب الأهلية، والتي تضمنت العديد من الأحداث التاريخية في الغرب الأمريكي.

ويمتلك النجم كيفن كوستنر، مسيرة إخراجية مرموقة، حيث قدم أول أعماله كمخرج عام 1990، من خلال فيلم “Dances with Wolves” والذي فاز بـ7 جوائز أوسكار. كما كرر التجربة عام 1997 بفيلم “The Postman”، وعام 2003 بفيلم “Open Range”.