الأطباء يحذرون من تناول ثالوث الخطر "الفسيخ والملوحة والرنجة "في عيد الفطر المبارك

يحتفل المسلمون بعيد الفطر المبارك ومن عادات وطقوس المصريين يتزايد الإقبال على تناول الحلوى والمعجنات من كعك وبسكويت.. أيضا تستهلك الأسرة المصرية كميات كبيرة من الأكلات المملحة مثل الفسيخ والرنجة والملوحة

بالإضافة الي تناول المعجنات والتي تحتوى على كميات من السكريات والسعرات الحرارية الضارة علي الجسم والتالى يكون لها تأثير سيئ على اصحاب الأمراض المزمنة بصفة عامة، وعلي اصحاب امراض السكري والضغط والقلب بصفة خاصة. حيث إن القليل من هذه السكريات يكفي تماما.

وتقول الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية في تصريح خاص "البوابة نيوز " عن أهم النصائح والارشادات في عيد الفطر المبارك هي أولا تناول تمرة وكوب ماء كالمعتاد في أوقات الصيام وبعد صلاة العيد نتناول إفطار صحي عادي متكامل مكون من مصدر البروتين مثل الجبنة والبيض والفول والخضروات مثل السلطة الخضراء متعددة الألوان من الخيار والخس والطماطم والألياف حتي تعطي أشباع للجسم وتضبط مستوي الجلوكوز طوال اليوم مع العيش البلدي.

الأفطار فجأة علي كحك وبسكويت وشاي بلبن علي معده فارغة تحدث صادمه من تناول السكريات ونصاب بالسكري وعسر الهضم والتلبك المعوي والحموضة طوال اليوم.

المشكلة ليست في زيادة الوزن وإنما خطورة الإصابة بالسكري نتيجة تناول كميات كبيرة من الكحك المحتوي علي السكر مما يرهق البنكرياس والحلويات مثل الكحك والبسكويت يعتبر جزء تكميلي بعد الافطار صباحا.

ويفضل كل ساعتين أو ثلاثه ساعات نأكل كحكه والتوقف تمام عن تناول الكحك بعد المغرب. من المشروبات الهامة التي لابد من تناولها في أيام العيد مع الوجبات تساعد بصورة كبيرة علي امتصاص الدهون من الجسم وتضبط جلوكوز الدم (القهوة الخضراء،القرفة وعصائر الحمضيات مثل البرتقال والليمون والنعناع واليانسون).

الأكلات المفضلة في عيد الفطر

وفى جبة الغداء يفضل أن نقلل من الأسماك المملحة أو الكشري أو المعجنات والامتناع عن شرب المياة غازية أثناء تناول الوجبات لانها ضارة بالجسم والمعدة ويفضل الأسماك المشوية او الطواجن بكل أنواعها مع تناول الخضروات الورقية مثل الجرجير والخس. والسلطة الخضراء في كل الوجبات مع البصل الأخضر والليمون.

الفسيخ والملوحة من الأطعمة الضارة ويفضل تناولها تاني يوم وأفضل الأنواع الرنجه وتكون مغلفة ومحفوظ بطريقة جيدة وملاحظة تاريخ صلاحيتها وليست مكشوفه أو معرضه للشمس وبراقه لامعة ولونها اصفر ذهبي ويفضل شوائها أو نجهزها في السلطات كسلطه رنجة مع الطحينة.

بالإضافة لتناول السمك البلطي والبوري والبياض والجمبري وكل الاسماك البحرية بطريقة الشوي أو السلق واضافة البقدونس واطباق الانشوجه مع السلطات أيضا.

وخلال اليوم نشرب مغلي البقدونس والكرفس والكركدية المنقوع علي البارد وعصير الليمون لأن تلك المشروبات تعمل علي التخلص من الملح والسموم والدهون من الجسم.

أشخاص ممنوعون من تناول كحك العيد.. وإليكم نصائح متنوعة، نوردها فى التالي:

1- مرضى السكري:

على مرضى السكري الحرص عند تناول كعك العيد، تجنب تناول كميات كبيره، والاكتفاء بقطعة واحدة تحتوي على المكسرات بدلا من التي تحتوي على العجمية والملبن، أو استبدال كعك العيد بـ بسكويت الشوفان أو تناول قطعتين منه على فترات متباعدة.

2- النساء الحوامل:

يجب تجنب النساء الحوامل تناول كعك العيد، وذلك لأنه يتسبب لهم في حموضة شديدة، مما يتسبب في حرقان المعدة، وبالأخص الحوامل في الشهور الاخيرة؛ حيث ان العديد من الدراسات أثبتت ان الحوامل عندما يتناولن كميات كبيرة من السكريات، فإنه يتسبب في فرط حركة الجنين، مع حرقان المعدة.

3- الأطفال:

ان تناول الأطفال الأقل من 8 سنوات لكعك العيد بكميات كبيرة، قد يتسبب لهم في عسر الهضم، وذلك بسبب محتواها الكبير من السكريات والدهون.

4- من يتبعون نظاما غذائيا صحيا " الدايت":الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية صارمة "ريجيم"، عليهم حساب السعرات الحرارية في الكعك والبسكويت وتناول كميات صغيرة للغاية، وذلك لكي لا يتسبب لهم في زيادة الوزن.

ويحذر الدكتور محمد عز العرب استاذ الكبد والجهاز الهضمي ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد في تصريح خاص، “ أن كعك العيد يحتوي علي سعرات حرارية مشبعة بالاضافة الي السكر والدهون الضارة والغير مفيدة وعند تناول الكحك والبيتي فور بشراهة يؤدي الي تراكم الدهون في الجسم وحول البطن مسببة زيادة مستويات الكوليسترول فى الدم والشرايين وهو ما يؤثر سلبا على أجهزة القلب والكبد”.

وأضاف أن الإفراط في تناول كحك عيد الفطر بكثرة وهو من الأطعمة الغنية بالسكريات يسبب عسر الهضم والتلبك المعوي والاسهال مسببا اجهاد البنكرياس نتيجة ارتفاع منسوب السكر في الدم.. وننصح بالمشي وممارسة التمارين الرياضية للمحافظة علي وزن صحي مثالي في أيام وبعد العيد.

دكتور-محمد-عز-العرب

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