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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

الحلقة 14 من "بدون سابق إنذار".. حسن يتوصل لمشتر لأرض الإسماعيلية

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار
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طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “بدون سابق إنذار” من بطولة آسر ياسين، الحلقة الرابعة عشر والتي شهدت عددا من الأحداث الهامة.

بدأت أحداث الحلقة بمشهد فلاش باك للحظة ولادة عمر الابن غير الحقيقي لمروان (آسر ياسين) وليلى (عائشة بن أحمد)، وسرعان ما تظهر علامات من الريبة والشك على الممرضات لحظة دخوله حضانة المشفى.

وخلال أحداث الحلقة يتواصل أحد المشترين مع حسن (أحمد خالد صالح) للاتفاق على شراء أرض الإسماعيلية كي يخرج حسن ومروان من ضائقتهم المادية.

بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.
المسلسل من بطولة  النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام  وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة. 

مسلسل بدون سابق إنذار اسر ياسين