موعد مباراة الزمالك والأهلي المؤجلة بالدوري

ينتظر فريق الزمالك، موقعة نارية أمام الأهلي في الأيام المقبلة، ضمن مباريات الدوري الممتاز بحضور جماهيري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 15 من الشهر الجاري على إستاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد توج بكأس مصر في الأسابيع الماضية على حساب الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 2-0، على الأراضي السعودية.

ويأتي الأهلي حاليا في المركز الـ 11 لمسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة ولديه عدد كبير من المباريات المؤجلة وهو الأمر ذاته للزمالك الذى لديه مباريات مؤجلة، ويأتي في المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة.