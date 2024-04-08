مجلس الأمن يحيل طلب السلطة الفلسطينية لتصبح عضوا كاملا للجنة العضوية

أحال مجلس الأمن الدولي طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة الى اللجنة المعنية بقول الأعضاء الجدد.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين أن المناقشات في هذا الشأن ستبدأ اليوم ومن المتوقع أن تستمر عدة اسابيع.

يأتي ذلك، بعدما أحال الأمين العام للأمم المتحدة، الطلب الفلسطيني - الذي تم تقديمه في 23 سبتمبر 2011 وتم تجديده الأسبوع الماضي والمدعوم من الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز - إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي.

ويتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن، حيث يعقد المجلس اجتماعا رسميا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.