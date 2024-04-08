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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كهربا وموديست يقودان هجوم الأهلي أمام إنبي

الأهلي
الأهلي
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أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة إنبي بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في الجولة 16 من الدوري الممتاز. 

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بينما يمتلك إنبي 27 نقطة في المركز الثالث. 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي 

حراسة المرمى : مصطفى شوبير 

خط الدفاع : عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني 

خط الوسط : مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة 

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وانتوني موديست. 

الأهلي وإنبي في الدوري أنتوني موديست مارسيل كولر