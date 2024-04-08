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الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الرئيس السيسي والشعب بعيد الفطر المبارك

رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق يهنيء القيادة السياسية بعيد الفطر
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تقدم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق بخالص التهاني لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يعيده على الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية وكل شعوب العالم بالخير والسعادة وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان ، ومواصلة مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد في كافة المجالات ، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء.

وتقدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة لأسرة الجامعة نواباً وعمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب.

وأكد د.الدرندلى ، على مواصلة العمل في مختلف القطاعات بالجامعة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية والصحية لخدمة المجتمع والمشروعات القومية.

 

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