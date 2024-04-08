رئيس جامعة أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، باسم مجلس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمتين؛ العربية، والإسلامية بعيد الفطر المبارك، أعاده الله على بلادنا بالرخاء، والأمان، والبركات.

عيد الفطر فرصة لإعلاء القيم الإنسانية

وأكّد رئيس جامعة أسيوط أنَّ عيد الفطر هو فرصة؛ لإعلاء قيم الأخوة الدينية، والإنسانية، وجائزة الإثابة عن الأعمال الطيبة خلال شهر رمضان الكريم، داعياً إلى اغتنام هذه المناسبة المباركة في العمل، والاجتهاد؛ لإدخال الفرح، والسرور على غير القادرين، سائلًا الله -سبحانه وتعالى- أن يُعيد هذه الأعياد المباركة على مصرنا الغالية، وهي في تقدمٍ ورخاء، وأن يُنعم عليها بالخير، والرفعة، وأن يجنبنا الصراعات، وأن يعم الخير أرجاء العالم كله.

