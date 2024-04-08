اعتماد مستشفى الرمد التخصصي بأسوان لمدة ثلاث سنوات

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بأسوان عن نجاح اعتماد مستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان في اجتياز معايير GAHAR القومية والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية ولمدة ثلاث سنوات، التي تُعد أول منشأة تابعة لهيئة الرعاية الصحية بأسوان تحصل على الاعتماد النهائي .

وأشار الدكتور أشرف حماد ، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان إلى إجمالي منشآت هيئة الرعاية الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها عالميا بمحافظة أسوان بلغ عددها 40 منشآت صحية تم تسجيلها طبقا للمعايير القومية GAHAR، وتشمل عدد 3 مستشفيات، بالإضافة ل37 وحدة طب أسرة ومركز طبي، وذلك منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى الآن.

وأضاف "أشرف حماد" أن ذلك يأتي في ضوء سعي هيئة الرعاية الصحية الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وبما يضمن استدامة تطوير الأداء لتقديم خدمات صحية ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وصولا للمعايير العالمية ، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وقد تأسست مستشفى الرمد التخصصي على مساحة 3900 متر مربع، وتضم عدد 16 سريرا، بالإضافة إلى 3 صيدليات و5 عيادات خارجية، ومعملي كيمياء الدم وهيماتولوجي، ويقدم الخدمات الطبية في مجالات الرمد والعيون وعمليات جراحة المياه البيضاء.

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