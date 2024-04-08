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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تموين الفيوم يشن حملة مكبرة على محلات الرنجة والسردين للتأكد من صلاحيتها

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة من إدارة تموين مركز سنورس بالاشتراك مع مجلس مدينة سنورس والطب البيطري والإدارة الصحية بسنورس للمرور على محلات وأماكن بيع الأسماك ببندر سنورس وتم توقيع الكشف الطبي البيطري على الأسماك المعروضة للبيع بمعرفة الأطباء البيطريين المرافقين للحملة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، استمراراً لتنفيذ توجهات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومعالي الدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم .


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جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي .

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