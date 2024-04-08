بين أحضان الطبيعة الخلابة.. الحدائق والمتنزهات تزدهر وتتزين لاستقبال المواطنين في عيد الفطر.. طوارئ بوزارتي الري والزراعة.. وللمرة الأولى غلق حديقتي الحيوان والأورمان للتطوير

أعلنت كافة الحدائق على مستوى الجمهورية رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال المواطنين خلال عيد الفطر المبارك،حيث رفعت وزارة الرى حالة الطوارئ في حدائق الرى بالقناطر الخيرية،وذلك لإستقبال الزوار للإحتفال بين أحضان الطبيعة الخلابة، حيث تفتح الحدائق أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحًا خلال فتره الأعياد.

وترتبط "مدينة القناطر الخيرية" بأعياد المصريين ومناسباتهم السعيدة، حيث يتوافد إليها الزائرون من كل مكان للاستمتاع بحدائقها الساحرة، ذات الأشجار الفريدة والمعمرة.

الطبيعة الخلابة

وتعد القناطر الخيرية التي شيدها محمد علي باشا، والي مصر، أعجوبة فنية وأثرية وسياحية وواحدة من أروع الآثار المصرية الحديثة في مجال هندسة الري، كما تعد هذه القناطر الأولى من نوعها في العالم آنذاك، ولا تزال تتمتع بسحرها الذي يجذب إليها ملايين السياح العرب والأجانب سنويا وهي البقعة الخضراء المفضلة لرحلات الشباب وطلبة المدارس، كما يواظب المصريون علي اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم الاجتماعية في السياحة إليها للترويج عن أنفسهم.

الري تعلن حالة الطوارئ استعدادا للعيد

وكثفت وزارة الري حالة الطوارئ أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات.





و يقوم فريق عمل من مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية بأعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق خلال فترة العيد وذلك من خلال أجهزة الوزارة واعتمادًا على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.





يشار إلى أن وزارة الرى إنتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدان، وتطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنه، وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة، وحديقه البحيرة على مساحه 5 أفدنة، وحديقه الياسمين بمسطح 8 أفدنة، وتطوير حديقة التوفيقي والتوسعة الاضافية لها بمساحة اجمالية 3 أفدنة.





والقناطر الخيرية بها عدد كبير من الحدائق الجميلة، التى تستقبل الزوار فى جميع الأيام، خاصة خلال احتفالات «شم النسيم»، حيث تضم 8 حدائق، من أشهرها «عفلة» و«التوفيقى» و«أبو قردان»، إلى جانب متحفى «الطفل» و«الثورة»، فضلًا عن الأشجار التراثية القديمة.

و يمكن الاستمتاع بالقناطر، فى فترات الصباح والليل، على حد سواء، حيث إن مناظرها الطبيعية فى الليل تكون جميلة، خاصةً مع إضاءة القناطر الجديدة والقديمة، بالأنوار الملونة، وتعانقها مع النيل وما يحمله من مراكب ويخوت وأشجار وزروع، حيث تعمل منذ السابعة صباحًا خلال فترة الأعياد، وحتى الثانية عشرة من منتصف الليل، ما عدا المتاحف، فهى تغلق أبوابها مع حلول الخامسة مساءً.

ويمكن الوصول للقناطر، من خلال المراكب النيلية، وهى تعتبر من أفضل الطرق للاستمتاع بالنيل والهواء، ويعتبر نزهة جميلة للاحتفال بيوم «شم النسيم».

وعندما قام محمد على باشا والى مصر بانشاء القناطر الخيرية لم يكتف فقط بإنشاء القناطر، لكنه حول مساحة 500 فدان إلى حدائق وأرض خضراء، لكنها تقلصت بسبب الزحف العمرانى إلى 200 فدان، وتعتبر متنفسًا للكثير من المصريين، كما أنها مكان ترفيهى وتثقيفى وتعليمى.

القناطر ليست حدائق فقط، لكن بها مساحات خضراء مفتوحة، يستطيع الزوار افتراشها والجلوس عليها، خاصة أن أسعار تذاكرها رخيصة، تتراوح بين 5 جنيهات و20 جنيهًا، وبالتالى فهى تلائم جميع فئات المجتمع.

وتستقبل القناطر الخيرية سنويا أكثلر من ٥ ملايين زائر بين مصري وعربي وأجنبي، وبسبب التطوير المستمر لها منذ عهد محمد علي باشا وحتي الآن فإنها أصبحت منطقة سياحية من الطراز الفريد. وساهم قربها من القاهرة التي تبعد عنها بمسافة ٢٢ كيلو مترًا وإمكانية الوصول إليها عبر النيل بسهولة في ازدهارها كمنطقة جذب سياحي.

وتأتي أسعار دخول حدائق القناطر في متناول الجميع، حيث تبلغ أسعار تذاكر الدخول بحدائق "الجامع أمام سجن نساء بالقناطر والتوفيقي" بـ5 جنيهات للفرد، وحدائق "النخيل والتوفيقي أ، والحديقة النموذجية أ، وحديقة الياسمين"، بـ10 جنيهات للفرد، وحدائق "لؤلؤة الشرق، والمركز الثقافي، والبحيرة، والنيل"، بـ20 جنيها للفرد.

وفي سياق متصل تقوم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية بأكبر حملة عرض ومبادلة (تدوير) للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات.

وقال د محمد جلال مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة أن الهدف من الحملة والعرض هو إضفاء البهجة والسرور على الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال زيادة عدد الحيوانات بالتبادل بين الحدائق فى المحافظات.

وأشار إلى وجود حدائق حيوان تابعة لوزارة الزراعة في محافظات الإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية،مضيفًا ن نقل الحيوانات يتم ليلا حفاظا على صحتها وحماية لها من أشعة الشمس.



و أكد “جلال” أن حديقة الأسماك بالجبلاية أتمت استعداداتها لاستقبال الزائرين لقضاء أعياد الفطر المبارك والربيع وشم النسيم مع توفير كافة سبل الراحة للاستمتاع بالإجازة والأعياد.

وأضاف إن حديقة الأسماك بالجبلاية (الزمالك) مفتوحة أمام المواطنين خلال الأعياد وطول العام، مشيرًا "إن حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة مازالتا تحت التطوير من خلال التحالف المصري لتطوير الحديقتين، وتحت إشراف الاتحادين الدولي والإفريقي لحدائق الحيوان".

وأشار إلى أن تطوير الحديقة يأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة أصولها لتعظيم الاستفادة منها في تحقيق إيرادات وتوفير فرص عمل جديدة، وغلق الحديقتين خلال مدة التطوير، والتي سوف يتم ضغطها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتحها أمام المواطنين.