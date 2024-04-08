أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الإثنين 8 أبريل 2024

شهدت أسعار الريال السعودي حالة من الإنخفاض أمام الجنيه في البنوك المصرية، أما بالنسبة لباقي العملات العربية والاجنبية، فشهدت حالة من الاستقرار أمام الجنيه اليوم الإثنين 8 ابريل 2024.

بلغ سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى 12.61 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

وسجل في البنك الأهلى المصرى 12.61 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

وصل فى بنك مصر 12.61 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

كما وصل فى بنك الإسكندرية 12.59 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

تراجع فى البنك التجارى الدولى cib إلى 12.55 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

كما تراجع فى مصرف أبو ظبى الإسلامى لـ 12.65 جنيه للشراء و12.67 جنيه للبيع.

وصل فى بنك البركة 12.54 جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.

كما وصل فى بنك قناة السويس 12.56 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

أسعار العملات

تراجع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع .

كما تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 51.26 جنيه للشراء، 51.57 جنيه للبيع .

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 59.83 جنيه للشراء، 60.14 جنيه للبيع .

كما انخفض سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 12.61 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع .

وصل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 153.16 جنيها للشراء، و154.23 جنيه للبيع .