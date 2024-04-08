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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جوميز يذاكر الاتحاد السكندري بالفيديو قبل مواجهة الفريقين بالدوري

جوميز مدرب الزمالك
جوميز مدرب الزمالك
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يبدأ البرتغالي جوميز مدرب الزمالك، خلال الساعات القليلة المقبلة في دراسة فريق الاتحاد السكندري بالفيديو، وذلك استعدادا لمواجهة الفريقين يوم الخميس المقبل باللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن للدوري الممتاز .

ومن المقرر أن يعقد جوميز جلسات فنية مع لاعبي الزمالك لتحديد نقاط قوة وضعف الفريق السكندري وتحفيز لاعبي الأبيض لتحقيق الانتصار .

كان فريق الزمالك قد تأهل أمس الأحد إلي نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب فريق فيوتشر في الدور ربع النهائي وذلك بمجموع المباراتين، 2-1 في الذهاب على ملعب السلام، و1-1 في مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري .

البرتغالي جوميز الزمالك الاتحاد السكندري أيمن مصطفى