جوميز يذاكر الاتحاد السكندري بالفيديو قبل مواجهة الفريقين بالدوري

يبدأ البرتغالي جوميز مدرب الزمالك، خلال الساعات القليلة المقبلة في دراسة فريق الاتحاد السكندري بالفيديو، وذلك استعدادا لمواجهة الفريقين يوم الخميس المقبل باللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن للدوري الممتاز .

ومن المقرر أن يعقد جوميز جلسات فنية مع لاعبي الزمالك لتحديد نقاط قوة وضعف الفريق السكندري وتحفيز لاعبي الأبيض لتحقيق الانتصار .

كان فريق الزمالك قد تأهل أمس الأحد إلي نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب فريق فيوتشر في الدور ربع النهائي وذلك بمجموع المباراتين، 2-1 في الذهاب على ملعب السلام، و1-1 في مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري .