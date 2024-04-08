توزيع 150 ألف وجبة إفطار على السيدات غير القادرات بالفيوم

وزع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، 150 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان علي السيدات غير القادرات بقري مراكز طامية والفيوم واطسا، وذلك في مبادرة "مطبخ المصرية" ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

كما قام فرع المجلس بالفيوم، بتدريب 300 سيدة على إعداد الولائم ليكون بداية نشاط اقتصادي للسيدات في القري.

وأكدت الدكتورة نهير الشوشاني، مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن "مطبخ المصرية" ينفذه المجلس فى جميع محافظات الجمهورية وتعد "مطبخ المصرية" مبادرة مجتمعية ذو بعد تنموي مستدام تقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات.



وأضافت أن المبادرة لها بعد أخر يتمثل في تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر إحتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب، حيث تلقت السيدات تدريبا على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والإلتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

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