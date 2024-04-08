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الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

استشهاد 32 فلسطينيا وإصابة 47 آخرين في قصف إسرائيلي على غزة خلال آخر 24 ساعة

قصف للاحتلال الإسرائيلي
قصف للاحتلال الإسرائيلي
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، استشهاد 32 شخصا وإصابة 47 جراء القصف الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان أن حصيلة الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية المُستمرة على القطاع ارتفعت إلى 33 ألفا و207 شهدء، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 75 ألفا و933 مصابا، مشيرة إلى أن هناك آلاف الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

وفي وقت سابق اليوم، استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على المنازل وسط وجنوب قطاع غزة.

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